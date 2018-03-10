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Aliağa'da fabrikada vincin kancası koptu: 2 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında 2 işçi, vincin kancasının kopması sonucu, 3-4 tonluk malzemenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında 2 işçi, vincin kancasının kopması sonucu, 3-4 tonluk malzemenin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Yeni Foça karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının çelikhane bölümünde kapak ringinin değişimi sırasında vincin kancası koptu. Bu sırada çalışan işçilerden Mehmet Sait Akan (47) ile Mehmet Emin Arık (49), 3-4 tonluk malzemenin altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
TMMOB'DEN ELEŞTİRİ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kazaların basit tedbirlerle önlenebileceği vurgulananan açıklamada, "Aliağa'da meydana gelen iş cinayeti, çalışma yaşamında denetimsizlik ve tedbirsizliğin nasıl sonuçlar doğurabileceğinin acı örneklerinden biri daha oldu. Fabrikada kullanılan ve kazaya neden olan vincin, yönetmelikler gereği 3 ayda bir yapılması gereken periyodik kontrollerinin düzenli yapılıp yapılmadığı meçhul iken, alınan bilgiye göre, vinçte kapasite fazlası yükü, dolayısıyla böylesi kazaları engelleyecek olan kapasite sınırlayıcı da bulunmuyordu. Yani bu hali ile ilgili kaldırma makinesinin periyodik kontrolünün yapılması halinde cihaz geçer not almayacak, kullanılamayacak ya da kapasite sınırlayıcı ile kullanılarak kazanın önüne geçilecekti. İki işçinin ölümü bu nedenle kaza değil, göz göre göre gelen bir cinayettir. Yaşanan olay, üretim alanında gerçekleştirilen periyodik kontrollerin ve işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Üretimde kullanılan makine ve cihazların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, böylece iş cinayetlerinin önüne geçmek, makinelerin daha uzun ömürlü kullanımına katkı sunmak, üretimde verimliliği arttırmak için periyodik kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Ancak bu şekilde, yani sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş cinayetleri önlenebilir, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin gerekleri yerine getirilebilir" denildi.

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