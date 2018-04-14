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Aliağa’da Türk bayrağına çirkin saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir iş yerinde asılı Türk bayrağını yere düşürüp fırlatan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında ilçe merkezinde bir cep telefonu bayisinin önünden geçen 3 kişiden biri, bayinin önünde asılı bulunan Türk bayrağına saldırarak eliyle savurup düşürdü.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir iş yerinde asılı Türk bayrağını yere düşürüp fırlatan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında ilçe merkezinde bir cep telefonu bayisinin önünden geçen 3 kişiden biri, bayinin önünde asılı bulunan Türk bayrağına saldırarak eliyle savurup düşürdü. Yanındaki arkadaşı ise bayrağı yerden alıp tekrar iş yerinin önüne bıraktı. İki gün önce yaşanan çirkin saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Aliağa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın 24 yaşındaki R.B. olduğu bilgisine ulaştı. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu tespit edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. R.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada, zanlının Türk bayrağına saldırısı sosyal medyada yer almış ve büyük tepki toplamıştı.

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