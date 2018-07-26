Aliağa'daki fabrikada kaza 6 işçi yaralandı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesindeki demirçelik fabrikasında meydana gelen kazada, 1'i ağır 6 işçi yaralandı.
Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki demirçelik fabrikasında dün gece meydana gelen olayda işçilerin kırılan elektrotları çıkarmak için ocak kapağının üzerine çıkarak, elektrotları vince bağladığı sırada patlama yaşandı. Çevreye saçılan eriyik demir, vardiya amiriyle birlikte 6 çalışanı yaraladı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanele kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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