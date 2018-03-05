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Aliağa'daki iş kazasında 1 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (ALOSBİ) bulunan döküm imalatı yapan bir firmada çalışan Şafak Deliorman (52), dayanma taşı olarak adlandırılan taşın patlamasıyla yaşamını yitirdi.

Aliağa'daki iş kazasında 1 işçi öldü

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (ALOSBİ) bulunan döküm imalatı yapan bir firmada çalışan Şafak Deliorman (52), dayanma taşı olarak adlandırılan taşın patlamasıyla yaşamını yitirdi.
Olay, bu sabah, ALOSBİ'deki döküm imalatı yapan bir firmada meydana geldi. Fabrikanın taşlama bölümünde çalışan işçilerden evli ve 1 çocuk babası Şafak Deliorman, döküm esnasında, dayanma taşı olarak adlandırılan taşın patlaması sonucu yaralandı. Karnına ve göğsüne isabet eden parçalar nedeniyle ağır yaralanan Deliorman, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Deliorman, kalbinin tekrar durması üzerine yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Deliorman'ın çalıştığı fabrikadan yakın zamanda emekli olduğu, ancak üniversitede okuyan kızının masrafları nedeniyle çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

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