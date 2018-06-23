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Alibeyköy Barajı'nda 2 çocuk kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

YÜZMEK için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşayınca çevredekiler yardıma koştu.

Taner YENER-Murat SOLAK- İSTANBUL,(DHA) YÜZMEK için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşayınca çevredekiler yardıma koştu. 1 çocuk kurtarıldı. 2 kişi ise gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

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