Alibeyköy Barajı'nda 2 çocuk kayboldu (3)

Taner YENER-Murat SOLAK- İSTANBUL,(DHA) YÜZMEK için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşayınca çevredekiler yardıma koştu. 1 çocuk kurtarıldı. 2 kişi ise gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.
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