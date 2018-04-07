Bu durumu yıkmak isteyen tasarımcılar da var elbette. Şimdi onlardan biri yepyeni bir aksesuarla karşımızda.

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

1 / 10 Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları Birkaç yıl önce septum piercingleri ya da genel adıyla burun halkaları oldukça modaydı.

2 / 10 Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları Bu trendden birkaç yıl sonra, Malezyalı takı tasarımcısı Joanne Tan yepyeni bir aksesuarla karşımıza çıkıyor; burun takıları!

3 / 10 Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları Tasarımcının bu yeni aksesuarları moda dünyasında oldukça dikkat çekti.

4 / 10 Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları Burun aksesuarları burun kökü, köprüsü ve ucu için ayrı ayrı parçalardan oluşuyor.

5 / 10 Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları Tasarımcı bu aksesuarları çağımızın popüler trendi olan burun estetiğini eleştirmek için tasarlamış.

6 / 10 Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları Bunun için de altın ve inci kullanarak burunları güzel gösterecek takılar tasarlıyor.

7 / 10 Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları Burnu tamamen kaplayan modeller, İran'da popüler olan alçı trendini hatırlatıyor.

8 / 10 Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları Şu an sadece defileler ve özel şovlarda gördüğümüz bu marjinal aksesuarların yeni bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek.

9 / 10 Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları Özellikle daha küçük olan parçaları yakında her yerde görmeye başlayabiliriz.