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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

Tasarım dünyası daima bir kısır döngü içinde. Yeni kıyafetler ve aksesuarla icat edilemeyeceği için var olanlar değiştiriliyor ve geçmişte moda olan parçalar geri getiriliyor.

Bu durumu yıkmak isteyen tasarımcılar da var elbette. Şimdi onlardan biri yepyeni bir aksesuarla karşımızda.

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Birkaç yıl önce septum piercingleri ya da genel adıyla burun halkaları oldukça modaydı.
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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Bu trendden birkaç yıl sonra, Malezyalı takı tasarımcısı Joanne Tan yepyeni bir aksesuarla karşımıza çıkıyor; burun takıları!
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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Tasarımcının bu yeni aksesuarları moda dünyasında oldukça dikkat çekti.
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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Burun aksesuarları burun kökü, köprüsü ve ucu için ayrı ayrı parçalardan oluşuyor.
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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Tasarımcı bu aksesuarları çağımızın popüler trendi olan burun estetiğini eleştirmek için tasarlamış.
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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Bunun için de altın ve inci kullanarak burunları güzel gösterecek takılar tasarlıyor.
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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Burnu tamamen kaplayan modeller, İran'da popüler olan alçı trendini hatırlatıyor.
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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Şu an sadece defileler ve özel şovlarda gördüğümüz bu marjinal aksesuarların yeni bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek.
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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Özellikle daha küçük olan parçaları yakında her yerde görmeye başlayabiliriz.
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Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Siz bu yeni aksesuar hakkında ne düşünüyorsunuz? (Kaynak: Onedio)
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Anahtar Kelimeler:
burun aksesuarları aksesuar tasarım

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