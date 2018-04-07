Bu durumu yıkmak isteyen tasarımcılar da var elbette. Şimdi onlardan biri yepyeni bir aksesuarla karşımızda.
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
1 / 10
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Birkaç yıl önce septum piercingleri ya da genel adıyla burun halkaları oldukça modaydı.
2 / 10
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Bu trendden birkaç yıl sonra, Malezyalı takı tasarımcısı Joanne Tan yepyeni bir aksesuarla karşımıza çıkıyor; burun takıları!
3 / 10
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Tasarımcının bu yeni aksesuarları moda dünyasında oldukça dikkat çekti.
4 / 10
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Burun aksesuarları burun kökü, köprüsü ve ucu için ayrı ayrı parçalardan oluşuyor.
5 / 10
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Tasarımcı bu aksesuarları çağımızın popüler trendi olan burun estetiğini eleştirmek için tasarlamış.
6 / 10
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Bunun için de altın ve inci kullanarak burunları güzel gösterecek takılar tasarlıyor.
7 / 10
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Burnu tamamen kaplayan modeller, İran'da popüler olan alçı trendini hatırlatıyor.
8 / 10
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Şu an sadece defileler ve özel şovlarda gördüğümüz bu marjinal aksesuarların yeni bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek.
9 / 10
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Özellikle daha küçük olan parçaları yakında her yerde görmeye başlayabiliriz.
10 / 10
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları
Siz bu yeni aksesuar hakkında ne düşünüyorsunuz? (Kaynak: Onedio)
Okuyucu Yorumları 0 yorum