Alışveriş dönüşü kazada yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alışverişten dönerken, yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Zeybek'e (26) hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Zeybek, tedavi altına alındı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Hayri Yıldırım yönetimindeki 67 UC 384 plakalı hafif ticari araç, marketten alışveriş yaparak evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Zeybek'e çarptı. Zeybek çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Vatandaşlar, kadının yardımına koşarak, 112 Acil'e haber verdi. Sıkışan trafik nedeniyle ambulans kaza yerine ulaşamazken, karşı şeritte inen sağlık ekipleri koşarak yaralının yanına geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Songül Zeybek, trafik ekiplerinin yolu açması ile olay yerine gelen ambulansa alındı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeybek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum