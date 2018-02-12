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Alışveriş merkezinde 3'ncü kattan düştü

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 22:01 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından dengesini kaybederek düşen 30 yaşındaki Başak Süngü yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından dengesini kaybederek düşen 30 yaşındaki Başak Süngü yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, Düzce şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin 3'üncü katında bulunan Başak Süngü bir anda dengesini kaybederek zemin kata düştü. 112 Acil ekibi olay yerine gelerek Başak Süngü'ye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başak Süngü yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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