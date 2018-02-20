Alışveriş merkezinde intihar girişimi

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'taki alışveriş merkezinde, borçları olduğunu söyleyen M.Ç., restoranların bulunduğu katın korkuluklarına çıkarak, intihar girişiminde bulundu.
Olay, öğle saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Kredi kartı borçları olduğunu belirten M.Ç., restoranların yer aldığı kata gelerek, tırmandığı korkulukların arkasına geçti. İntihar edeceğini söyleyen M.Ç.'yi alışveriş merkezindekiler ikna edemeyince polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç.'yi kısa sürede ikna ederek, korkuluklardan indirdi. M.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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