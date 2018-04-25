Alışveriş merkezindeki hırsızlık kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
ZEYTİNBURNU'NDA bir alışveriş merkezini mesken tutarak alışverişe gelen turistlerin cep telefonlarını ve cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen iki kadın polis tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
POLİS ÖNLEM ALIP YAKALADI
Zeytinburnu'nda bulanan bir AVM'de birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen dedektifler hırsızlık olaylarını iki kadının gerçekleştirdiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen Nebahat K.(24)'nin daha önceden hırsızlık, yankesicilik suçlarından 25 kez, Eda Ü.(24) nün ise 14 kez geliş kaydı bulunduğu anlaşıldı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SEYREDİNCE İTİRAF ETMİŞLER
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi aynı alışveriş merkezi içinde kendilerine yeni bir kurban ararken gözaltına aldı. Şüphelilerin önce suçlamaları kabul etmedikleri, ancak İran'lı turist Rüya Mukthari'nin çantasını çalarken kameraların kaydettiği görüntüleri izlediklerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin olayları firarda olan Tuğçe D. ile birlikte yaptıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Aynı alışveriş merkezinde onlarca cep telefonu çaldıkları öğrenilen Nebahat K. ile Eda Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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