HABER

Alışveriş merkezindeki hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

  ZEYTİNBURNU'NDA bir alışveriş merkezini mesken tutarak alışverişe gelen turistlerin cep telefonlarını ve cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen iki kadın polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

ZEYTİNBURNU'NDA bir alışveriş merkezini mesken tutarak alışverişe gelen turistlerin cep telefonlarını ve cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen iki kadın polis tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

POLİS ÖNLEM ALIP YAKALADI

Zeytinburnu'nda bulanan bir AVM'de birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen dedektifler hırsızlık olaylarını iki kadının gerçekleştirdiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen Nebahat K.(24)'nin daha önceden hırsızlık, yankesicilik suçlarından 25 kez, Eda Ü.(24) nün ise 14 kez geliş kaydı bulunduğu anlaşıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SEYREDİNCE İTİRAF ETMİŞLER

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi aynı alışveriş merkezi içinde kendilerine yeni bir kurban ararken gözaltına aldı. Şüphelilerin önce suçlamaları kabul etmedikleri, ancak İran'lı turist Rüya Mukthari'nin çantasını çalarken kameraların kaydettiği görüntüleri izlediklerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin olayları firarda olan Tuğçe D. ile birlikte yaptıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Aynı alışveriş merkezinde onlarca cep telefonu çaldıkları öğrenilen Nebahat K. ile Eda Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Gizli toplantı şifresi deşifre olduGizli toplantı şifresi deşifre oldu
24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!
23 Nisan coşkuyla kutlanıyor23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.