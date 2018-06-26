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Alışveriş yapan kadının cüzdanını çalan Cezayirli yankesiciler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Canan G.'nin alışveriş yaparken çantasından cüzdanını çaldıkları öne sürülen Cezayir uyruklu M.M.

Alışveriş yapan kadının cüzdanını çalan Cezayirli yankesiciler yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Canan G.'nin alışveriş yaparken çantasından cüzdanını çaldıkları öne sürülen Cezayir uyruklu M.M. ve M.Z.B. yakalandı.
Konyaaltı ilçesinde oturan Canan G., alışveriş yaptığı sırada çantasındaki cüzdanının çalındığını belirterek, polise başvurdu. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı yabancı uyruklu 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, Cezayir uyruklu olduğu belirlenen M.M. ile M.Z.B.'yi konakladıkları otelde yakalayıp, gözaltına aldı. Otel odasında yapılan aramada, Canan G.'ye ait kimlik ve kredi kartları bulundu. M.M. ve M.Z.B., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

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