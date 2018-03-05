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Alışveriş yapmak istediği dükkana aracıyla girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 10:43 | Son Güncelleme

Çorum'da aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan cip, bir işyerine girdi.

Osmancık ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bulunan Ali Dölcü'ye ait leblebiciye alışveriş yapmaya gelen Mehmet Buğday adlı sürücü, aracını park etmeye çalıştığı sırada iddialara göre, fren yerine gaza basınca işyerine girdi.

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Talihsiz sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o sırada işyerinde bulunan müşteriler de ölümden kıl payı kurtuldu.

Kazanın ardından işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, soruşturma sürüyor.

osmnacık kaza

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Anahtar Kelimeler:
Osmancık Kaza Çorum dükkan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sen 65 yaşını geçtin diye Noter'de Tapu'da işlem yaptırma, Akıl sağlığı raporu iste ... Ama söz konusu milletin canının malının her an tehlikede olduğu trafik ortamına çıkmasına müsade et ehliyet ver.!!!!
amca da suç yok.otomatik arabada suç ????????
OTOMATİK ARABA KULLANAMAYAN SÜRMESİN
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