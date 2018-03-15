HABER

Alışverişe dalan kadınların çantalarını çalıyorlardı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde. kadınların çantalarını çalan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alışverişe dalan kadınların çantalarını çalıyorlardı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde. kadınların çantalarını çalan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Kadınların çantalarını çalarken güvenlik kameralarına yakalanan suç ortakları 10 yaşındaki çocuk, yasa gereği hakkında işlem yapılmadan ailesine teslim edildi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki alışveriş merkezlerinde kadın müşterilerin çantaları, çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarının çalınmasına ilişkin şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Şişli, Esenyurt, Eyüp ve Fatih'teki alışveriş merkezlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, emniyette hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunan 1'i kadın 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis şüpheliler Sultan T. (27) ile İsmail T.'yi (20) 9 Mart'ta Beyoğlu Dolapdere'de yakaladı.

10 YAŞINDAKİ SUÇ ORTAKLARI YASA GEREĞİ SERBEST KALDI

Alışveriş merkezlerindeki dükkanlara ait güvenlik kamera kayıtlarında, yankesicilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin, girdikleri dükkanlarda alışveriş yapan kadınları hedef seçtiği görüldü. Görüntülerde şüphelilerden Sultan T'nin kardeşi olduğu öğrenilen 10 yaşındaki çocuğun alışveriş yapan kadınların yanına yaklaşarak çantalarını çalıp hızla uzaklaştığı görülüyor. Polisin yakaladığı çocuk hakkında, 12 yaşındaki küçük olması nedeniyle hakkında işlem yapılmadı, ailesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Alışverişe dalan kadınların çantalarını çalıyorlardıAlışverişe dalan kadınların çantalarını çalıyorlardıAlışverişe dalan kadınların çantalarını çalıyorlardıAlışverişe dalan kadınların çantalarını çalıyorlardı

Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İlginizi Çekebilir

13 yaşındaki kızın itirafı ölüme götürmüştü! Dehşete düşüren gerçek gün yüzüne çıktı!

13 yaşındaki kızın itirafı ölüme götürmüştü! Dehşete düşüren gerçek gün yüzüne çıktı!

Ortaokulda hademe skandalı: 'Çay ocağında sıkıştırıp...'

Ortaokulda hademe skandalı: 'Çay ocağında sıkıştırıp...'

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

İstinat duvarı çöktü, araç inşaat alanına yuvarlandı

İstinat duvarı çöktü, araç inşaat alanına yuvarlandı

Muayenesini yaptırdığı otomobille direğe çarpan sürücü öldü

Muayenesini yaptırdığı otomobille direğe çarpan sürücü öldü

Trafik tabelası değil, hedef tahtası

Trafik tabelası değil, hedef tahtası

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.