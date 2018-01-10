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Alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 21:21 | Son Güncelleme 8 saat önce

TUTUKLANDI

Sivas'ta bir evde bir araya gelip alkol alan 4 arkadaş arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 2 şüphelilerde Ahmet İ. (22) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ece Ayşe Yalçın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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