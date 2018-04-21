Alkol aldığı arkadaşları dövdü, 'Bana vurmuşlar mı?' diye sordu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir parkta alkol aldığı iki arkadaşı tarafından dövülen Hasan Gülağacı (55), kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, "Bana vurmuşlar mı?" diye sordu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Koyunlu Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaşı ile birlikte alkol alan Hasan Gülağacı, bir süre sonra arkadaşlarıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Gülağacı arkadaşları tarafından dövüldü. Yüzü kanlar içinde kalan Hasan Gülağacı'nın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Gülağacı'na ilk müdahalede bulundu. Hasan Gülağacı, sağlık ekiplerine "Bana vurmuşlar mı?" diye sordu. İçtiği sigarayı da elinden bırakmayan Gülağacı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI