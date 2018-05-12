Alkol alıp, çaya düştü; 'Üzerimi kuruturum, rahat olun' dedi(YENİDEN)

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, alkol alıp, uçucu madde kullandığı öne sürülen E.Ö. (41) dengesini kaybedip çaya düştü. Kendi imkanlarıyla sudan çıkan E.Ö., kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Üzerimi kuruturum ben. Rahat olun. Hava akşama kadar güneşli" dedi. Araç Çayı kıyısında bugün saat 14.00 sıralarında alkol alıp, uçucu madde kullandığı öne sürülen E.Ö., ayağa kalkarken dengesini kaybedip çaya düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çayın çevresinde arama yaparken E.Ö. düştüğün yerin karşısındaki parkın olduğu yerden üzeri sırılsıklam bir şekilde çıktı. E.Ö. kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Üzerimi kuruturum ben, rahat olun. Hava akşama kadar güneşli. Sarhoştum, ayağım kaydı. Düştüm ama bir şey olmadı. Biraz akıntı var sadece. Bir bira içtim. Uçucu madde aldım, konuştuğunuzu anlıyorum" dedi. Ekipler, E.Ö. ile görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı.
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