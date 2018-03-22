Alkol cezası yememek için polisten kaçtı

Kadıköy’de polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kaçtı. Polis ekiplerinin yarım saatlik kovalamacası sonucu kaza yaptı. Yakalanan şüpheliler alkollü olduklarını ceza yememek için kaçtıklarını söyledi.
Olay, 05.00 saatlerinde Kadıköy E-5 karayolu üzerinde uygulama noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre E-5 karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 41 UG 976 plakalı aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yaklaşık otomobili ve yanındaki iki arkadaşı ile kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 Kilometrelik kovalamacanın ardından, alkollü sürücü Ataşehir İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak’ta kaza yaptı. İki ilçenin de polis ekipleri kaçan otomobilde ki şahısları yakaladı.
“Alkollüyüz diye kaçtık, korktuk ceza yemekten”
Kaçan otomobilde alkollü sürücünün arkadaşı Alkol aldıklarını belirterek “Alkollüyüz diye kaçtık, ceza yemekten korktuk” dedi
Şahıslar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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