HABER

Alkollü genç kız falezlere tırmandı, ekipler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 19:48 | Son Güncelleme

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da aşırı alkolün etkisiyle falezlere tırmanan Rüya E. (25) polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden indirilen Rüya E., polis merkezine götürüldü.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kadınyarı'nda meydana geldi. Aşırı derece alkol aldığı belirtilen Rüya E., parkta bir süre bankta oturduktan sonra yapay şelalenin yanına inerek 10 metre yüksekliğinde kayalıklara tırmandı. Rüya E'nin tırmandığını görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre genç kızı inmesi için ikna etmeye çalışı. Alkolün de etkisiyle görevlilere zor anlar yaşatan Rüya E., ekiplerin çalışmasıyla kayalıklardan indirildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Rüya E., polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Ve Erdoğan harekete geçti

Ve Erdoğan harekete geçti

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Onu gören sıraya girdi

Onu gören sıraya girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı

Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı

50 milyon kişinin bilgilerini çalmışlardı! Ankara'da yakalandılar

50 milyon kişinin bilgilerini çalmışlardı! Ankara'da yakalandılar

Hırsızlıkla suçlanan ünlü balerin Evlin Avidor kendini böyle savundu

Hırsızlıkla suçlanan ünlü balerin Evlin Avidor kendini böyle savundu

Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.