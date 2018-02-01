HABER

Alkollü genç kız falezlere tırmandı, ekipler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 23:09 | Son Güncelleme

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da aşırı alkolün etkisiyle falezlere tırmanan Rüya E. (25) polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden indirilen Rüya E., polis merkezine götürüldü.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kadınyarı'nda meydana geldi. Aşırı derece alkol aldığı belirtilen Rüya E., parkta bir süre bankta oturduktan sonra yapay şelalenin yanına inerek 10 metre yüksekliğinde kayalıklara tırmandı. Rüya E'nin tırmandığını görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre genç kızı inmesi için ikna etmeye çalışı. Alkolün de etkisiyle görevlilere zor anlar yaşatan Rüya E., ekiplerin çalışmasıyla kayalıklardan indirildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Rüya E., polis merkezine götürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!

20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.