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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 06:29 | Son Güncelleme

Bursa’da alkollü olan Suat B.

Bursa’da alkollü olan Suat B. (31) aynı evde yaşadığı annesi ile tartıştıktan sonra evi yakarak kaçtı.
Olay, Bursa’nın Merkez Nilüfer İlçesi Özlüce mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Suat Bayraz (31) akşam saatlerinde annesi Muazzez Bayraz ile tartıştı. Tartışmanın ardından Suat Bayraz annesiyle beraber yaşadıkları evi sabah saatlerinde ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Alevleri görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Çıkan yangından ölen yada yaralanan olmaz iken 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından polis ekipleri çevrede yaptığı araştırma sonucu şüpheli Suat Bayraz’ı evin yakınında bulunan bir parkta alkollü olarak gözaltına aldı. Suat B. ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Olay yerine gelen Muazzez Bayraz’ın teyzesi Emine Demir gazetecilere yaptığı açıklamalarda," Akşam saatlerinde tartışma olmuş, zaten sarhoş ne yaptığını bilmiyor. Alkollü olduğu için para istemiş para da vermişler. Annesiyle babasıyla tartışmış anne ve babası da korkudan evden çıkıyorlar. Hakkından gelemiyorlar. Annesi ve babası rahatsız olduğu için kardeşim onlara bakıyordu" dedi.

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
8 / 16

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
11 / 16

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı

Alkollü genç tartıştığı annesinin evini yaktı
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