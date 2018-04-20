Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Eskişehir’de alkollü olarak yola çıkan motosiklet sürücüsü kazaya karıştı.

Kazai Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde yaşandı. T.D. (45) idaresindeki araç ile F.D.’nin (25) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.D. yaralanırken, yapılan incelemelerde yaralı şahsın alkollü olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.