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Alkollü olarak araç kullanan sürücülere para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

VAN’ın Erciş ilçesinde, polis ekiplerince temmuz ayında yapılan denetimlerde, yasal sınır üzerinde alkol alıp, araç kullandığı belirlenen 21 sürücüye 18 bin 840 liralık para cezası uygulandı.

Alkollü olarak araç kullanan sürücülere para cezası

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN’ın Erciş ilçesinde, polis ekiplerince temmuz ayında yapılan denetimlerde, yasal sınır üzerinde alkol alıp, araç kullandığı belirlenen 21 sürücüye 18 bin 840 liralık para cezası uygulandı.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nce temmuz ayında yapılan denetimlerde, yasal sınırın üzerinde alkol alarak, araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, 21 sürücüye toplam 18 bin 840 liralık idari para cezası uygulandı. Yine 21 sürücüden 5 senelik sürede ilk kez alkol alıp, araç kullandığı belirlenen 19'unun sürücü belgesine 6 ay, ikinci kez alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2'sinin sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el koyuldu. Ayrıca 11 sürücüye, 1.00 promilin üzerinde alkol alarak, araç kullandığı gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 179/3 maddesi kapsamında adli işlem uygulandı.

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Alkollü olarak araç kullanan sürücülere para cezasıAlkollü olarak araç kullanan sürücülere para cezası

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