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Alkollü olarak otobüs kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

Kütahya’da, alkollü olarak otobüs kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine el konulurken, bin 253 TL’de para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, rutin uygulamaları sırasında, İ.T.

Alkollü olarak otobüs kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu

Kütahya’da, alkollü olarak otobüs kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine el konulurken, bin 253 TL’de para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, rutin uygulamaları sırasında, İ.T. yönetimindeki 43 H 0112 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Yapılan testlerde İ.T.’nin 1,13 promil alkollü olduğunu belirlendi. Bunun üzerine İ.T.’ye bin 253 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Otobüsdeki yolcular başka bir araçla yollarına devam ederken, şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (EFE)

Alkollü olarak otobüs kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu

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