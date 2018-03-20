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Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 06:18 | Son Güncelleme

Adana’da alkollü bir şahıs gürültü çıkardığı için kendisine ceza yazan polislere pompalı tüfekle ateş açarak dehşet saçtı.Olay, Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 sokakta meydana geldi.

Adana’da alkollü bir şahıs gürültü çıkardığı için kendisine ceza yazan polislere pompalı tüfekle ateş açarak dehşet saçtı.

Olay, Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollün etkisiyle mahallesinde birkaç kişiyle kavga ederek aşırı gürültü çıkaran Abdül Aziz Dernik vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evine götürüldü. Polisin kendisine ceza yazmasına öfkelenen Dernik pompalı tüfeğiyle polislere ateş açmaya başladı. Polisler son anda kaçarak canlarını kurtarırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

‘Mahalle uzun namlulu silahlarla abluka altına alındı’
Olay yerine sevk edilen Terörle Mücadele (TEM) ve asayiş ekipleri uzun namlulu silahlar mahalleyi abluka altına aldı. Bölgede arama çalışması yapan polis ekipleri komşusunun bahçesine saklanan Dernik’i kıskıvrak yakaladı.

Polis olayla alakalı Dernik dışında eşi ve iki kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

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Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
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Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
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Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
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Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
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Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
6 / 12

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
7 / 12

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
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Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
9 / 12

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
10 / 12

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
11 / 12

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
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Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı
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