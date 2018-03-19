Alkollü sürücü devrilen traktörün altında kaldı

Bursa’nın İznik ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hisardere köyü mevkiinde gece saat 23.00’te meydana geldi. İddiaya göre, gece boş bir arazide alkol aldıktan sonra traktöre binen Atilla Çalık (48), yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çalık, 112 sağlık ekiplerince önce İznik Devlet Hastanesine ardından da Bursa’ya sevk edildi. Çalık’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.