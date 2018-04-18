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Alkollü sürücü E-5 trafiğini birbirine kattı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 01:00 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araç yolda seyir halinde olan 4 araca çarptı.

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araç yolda seyir halinde olan 4 araca çarptı. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, 00.00 sıralarında E-5 karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 38 HL 520 plakalı otomobil seyir halinde olan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü gözaltına aldı. Polis ekipleri olası başka bir kazanın önüne geçmek için önlem aldı. Kaza yapan araçlar çekiciler yardımıyla çekildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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