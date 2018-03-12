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Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3'ü polis 7 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 22:03 | Son Güncelleme

KONYA'da alkollü olduğu belirlenen Ahmet K.'nın kullandığı otomobil önünde seyreden başka bir otomobile çarparak karşı şeride geçti.

Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3'ü polis 7 kişi yaralandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KONYA'da alkollü olduğu belirlenen Ahmet K.'nın kullandığı otomobil önünde seyreden başka bir otomobile çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, önce polis aracına daha sonra minibüse çarparak durabildi. Kazada 3'ü polis memuru 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki otogar kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Ahmet K., idaresindeki 42 FY 065 plakalı otomobil, önce önünde seyreden Yusuf Işık'ın kullandığı42 FGM 67 plakalı otomobile çarparak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin içerisinde bulunduğu 42 AJZ 56 plakalı araca, ardından da Şükrü Ağralı'nın kullandığı 42 ALH 32 plakalı minibüse çarparak durabildi.
Kazada sürücüler Ahmet K., Yusuf Işık., Şükrü Ağralı ve yanında bulunan Mehmet Ağralı ile polis memurları Oğuzhan Şahin, Salih Özgeriç, Şeref Akyol yaralandı. Kaza sonrası polis aracı içerisinde sıkışan polis memurları itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Ahmet K.,'nın kaldırıldığı hastanede yapılan alkol muayenesinde 0.70 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3'ü polis 7 kişi yaralandıAlkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3'ü polis 7 kişi yaralandıAlkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3'ü polis 7 kişi yaralandıAlkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3'ü polis 7 kişi yaralandı

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