Alkollü sürücüler polisleri alarma geçirdi

Aydın’da gece yarısı uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araçlarını sürüp kaçan iki kişi polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan her iki sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Dün gece saat 24:00’ten sonra polis ekipleri yol üzerinde araçlarda asayiş ve trafik yönünde uygulama başlattı. Şehrin en sakin olduğu vakitlerde gerçekleşen uygulamada önce 09 HL 440 plakalı ardından da 09 EC 171 plakalı iki otomobil ‘dur’ ihtarına uymayıp araçlarını da polislerin üzerine sürerek kaçtı. 155 polis merkezi tarafından mobese kameraları tarafından da izlenip kaydedilen olayda her iki otomobil sürücüsünün de bilerek polisin üzerine araç sürmesi üzerine operasyon başlatıldı. Mobeselerle de takip edilen araçlardan biri Egemenlik Bulvarı üzerinde, diğer araç ise Orta Mahalle’de kısa süre içerisinde yakalanarak her iki sürücü de gözaltına alındı. Otomobillerde yapılan incelemede boş ve dolu olmak üzere alkol şişeleri ele geçirildi.

Polisin üzerine araç süren alkollü sürücüler Nöbetçi Müdürün talimatıyla kelepçelenerek gözaltına alınırken, alkollü sürücülerin araçları da trafikten çekilerek yediemin otoparkına götürüldü. Sürücülere trafik yönünde para cezası uygulanırken, alkollü araç kullanmak ve polis ekiplerinin üzerine araç sürmek suçundan da adliyeye sevk edildi.