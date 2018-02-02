HABER

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 15:25 | Son Güncelleme

Burdur'da, yapılan testte 3.37 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa Şenol'un (37) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, evin bahçesindeki ağacı çarparak, devirdi. 'Alkollü araç kullanmak'tan 1 gün önce de hakkında işlem yapılan Şenol'un ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu.

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Burdur- Tefenni yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Hafriyat işi yapan Mustafa Şenol yönetimindeki 06 FK 6882 plakalı otomobil, Kuruçay köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, Aliihsan Sezgin'e ait evin bahçesine savruldu. Bahçede aracıyla çarptığı ağacın kökünden sökülmesine neden olan sürücü, müstakil evin balkonuna çarparak, durabildi. Kazada, çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Şenol için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Şenol, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şenol, ilk tedavisinin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ev sahibi Aliihsan Sezgin, kaza sırasında evde olduğunu belirterek, "Evde oturuyorduk. Gürültü üzerine dışarı çıkıp, baktığımızda bahçedeki otomobili gördük. Hemen 112'yi aradık" dedi.

1 GÜN ÖNCE 'ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK'TAN İŞLEM YAPILMIŞ

Öte yandan yapılan testte Mustafa Şenol'un 3.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce hakkında 'alkollü araç kullanmak'tan 5 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edilen Şenol'un, kazadan 1 gün önce aracı alkollü ve ehliyetsiz olarak kullandığı, bu nedenle hakkında işlem yapıldığı, aracın ise babasına teslim edildiği saptandı.

EHLİYETİNE 2050 YILINA KADAR EL KONULDU

'Karayolları Trafik Kanunu'nun 48-5 Maddesi gereğince, hakkında 'alkollü araç kullanmak'tan işlem yapılan, 2018 TL ceza yazılan Mustafa Şenol'un ehliyetine de 2050 yılına kadar el konuldu. Mustafa Şenol hakkında, 'alkollü araç kullanmak'tan şu ana kadar toplam 35 bin TL ceza yazıldığı kaydedildi. (İHA)

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi
Üsküdar'da otobüs faciası: Tutuklanan şoförün ifadesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur alkol ehliyet Mustafa Şenol

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Yeni torba tasarısı Meclis'te

İlginizi Çekebilir

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Okuyucu Yorumları 10 yorum
2050 yılına kadar el koymak nedir? Çözüm mü şimdi bu. Adamı terapiye gitmeye zorlayın. 2050 yılına kadar ehliyetine el koymak demek, Arakdaş sen bundan sonra ehliyetsiz araba kullanacaksın demek.
ehliyetine el koysan nolacak avrupada yasiyorum bunu gec bunun daha hadidinde bile direk sorgusuz sualsiz hapis cezasi ciktiktan sonrada bir sene psikolojik tedavi var amac bunun gibi hayvanlarin baskasina zarar vermesini engellemek
arabayı neden prese göndermiyorsunuz illak 3 -5 kısımı oldurmesi lazım
bu nasıl bir inatlaşma ? 5 defa alkollü yakalan 35000 tl ceza öde yine aynı suçu işlemeye devam et. ehliyete el koymann hiç bir faydası olmaz ehliyetsiz kullanır buna verilecek tek ceza toplumdan tecrit etmek
mükemmel bir ceza. bu zamana kadar 32000 tl ceza yemiş; hiç mi akıllanmadın? bakalım bu saatten sonra da parası kurtarabilcek mi? tebrik ediyorum mahkeme heyetini
ya bu cezaları da ödememiştir kerkenez onun için umursamamış ceza bize vız gelir demiştir en iyisi bunu atacan içeri 2050 ye kadar dışarı çıkarmayacan kibida ders olsun emsallerine de
ehliyeti zaten yokmuşki. ehliyetsiz kullanmış. Bi suçluyu fetöcü olmadığı sürece tutuklayıp hapse atmazmısınız siz? at beş sene içer bak elini sürebiliyormu bir daha arabaya
adam 2050 ne yapsın ehliyeti o zaman kadar yolu yarılar temelli alsaydınız trafikte ehliyetsiz sürücü yok sanki 30 yıl sonra akılanaçk
adamın ehliyetine el koydunuz hadi arabasını da altından aldınız ne çare gider arabanın yenisini alır yada arkadaşının arabasını alır yine alkollü araç kullanmaya devam eder bence en iyi çare bu kişilere araba satışını men edeceksin başkasını arabasını kullanırken yakalanırsa o kişide aynen bunun gibi ceza alacak ki aracını verirken kırk kere düşünsün
Bence ehliyeti geri verilsin. Adamı kaz gibi yolmaya devam edin. Peşine de, bu şahsa özel bir ekip takın. Her 50 metrede 1 ceza... Bunun gibi 1000 tane olsa...Bütçe açığı kapanır valla.
Diğer Haberler
100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.