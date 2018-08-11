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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, parka uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da alkollü sürücü H.K.'nın kullandığı otomobil, 2 metre yükseklikten parka uçtu.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, parka uçtu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da alkollü sürücü H.K.'nın kullandığı otomobil, 2 metre yükseklikten parka uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, H.K.'nın alkolü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu ortaya çıktı.
​Kaza, saat 04.30 sıralarında 30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Defterdarlık binası karşısında meydana geldi. Daha öce alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulan H.K. yönetimindeki 43 DN 646 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bölünmüş yolda karşı şeride geçerek, yaklaşık 2 metre yükseklikten çocuk oyun alanlarının da bulunduğu parka uçtu. Kazada H.K. ile yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu. H.K., ihbar üzerine gelen polislere önce araçla kaza yapanların kaçtığını söyledi, ardından da otomobili kendisini kullandığı itiraf etti. H.K.'nın yapılan muayenesinde 1.55 promil alkolü olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, H.K.'ya alkolü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 5 bin 500 lira para cezası kesti, otomobil ise Emniyet Müdürlüğü Otoparkı'na çektirildi.

FOTOĞRAFLI

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, parka uçtuAlkollü sürücünün kullandığı otomobil, parka uçtuAlkollü sürücünün kullandığı otomobil, parka uçtuAlkollü sürücünün kullandığı otomobil, parka uçtu

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