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Alkollü sürücünün sıkıştırdığı otomobil takla attı: 2 kuzen yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 15:10 | Son Güncelleme

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, kamyonetin sıkıştırdığı üstü açık spor otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Alkollü sürücünün sıkıştırdığı otomobil takla attı: 2 kuzen yaralı

Osman ŞİŞKO/ORTAHİSAR, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, kamyonetin sıkıştırdığı üstü açık spor otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Gizem İlik (26) ile kuzeni Eray Çolak (15) yaralandı. Polisin takibi sonucu yakalanan kamyonet sürücüsü T.Z.T.'nin 2.60 promil alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
Kaza, önceki gece Ortahisar ilçesi Akyazı tünel çıkışında meydana geldi. İddiaya göre T.Z.T. yönetimindeki 61 JB 814 plakalı kamyonetle, Gizem İlik'in kullandığı 61 AG 306 plakalı üstü açık spor aracı sıkıştırdı. Kamyonetin sağ tarafından çarptığı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı. Kazada, Gizem İlik ile dayısının oğlu Eray Çolak araçtan savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Butik işletmecisi Gizem İlik ile Eray Çolak tedavi altına alındı.
Olay yerinden geçen sivil polis ekiplerinin takibe aldığı kamyonet sürücüsü kaçmaya çalışırken durduruldu. Sürücü, T.Z.T. gözaltına alınırken kamyonette içki şişeleri bulundu. 2.60 promil alkolü olduğu belirlenen T.Z.T.'nin daha öncede ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Alkollü sürücünün sıkıştırdığı otomobil takla attı: 2 kuzen yaralıAlkollü sürücünün sıkıştırdığı otomobil takla attı: 2 kuzen yaralıAlkollü sürücünün sıkıştırdığı otomobil takla attı: 2 kuzen yaralıAlkollü sürücünün sıkıştırdığı otomobil takla attı: 2 kuzen yaralı

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