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Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 23:18 | Son Güncelleme

  BOLU'da, alkollü ve ehliyetsiz 25 yaşındaki Doğan K.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, alkollü ve ehliyetsiz 25 yaşındaki Doğan K. ve yanında bulunan 2 alkollü arkadaşı polislere zor anlar yaşattı. Sürücünün arkadaşı para verdiklerini belirterek içkileri almaya çalışırken, polis izin vermedi.
Akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinde alkol içerek otomobil kullanan sürücüyü görenler durumu polise bildirdi. Polis, Doğan K.'nın kullandığı içinde 2 arkadaşının daha bulunduğu 14 BE 370 plakalı otomobili Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu, otomobilin de sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Aşırı derecede alkollü olan sürücü Doğan K. ve yanında bulunan 1 arkadaşı polise güçlük çıkardı. Polis, yere yatırdığı 2 kişiyi ekip aracına bindirdi. Doğan K.'nın zorluk çıkarmayan diğer arkadaşı polislere 'Beni de gözaltına alın. Ben onları bırakmam' dedi. Aynı kişi daha sonra araçta bulunan bira şişelerini göstererek, ''Para verdik biz onlara bari onları alalım'' diyerek almaya çalıştı. Polis otomobilde bulunan bira şişelerinin alınmasına izin vermedi.
Bu arada Doğan K. olayı görüntüleyen gazeteciye, ''Niye çekiyorsun? Benim ne kabahatim oldu. Çek istediğin kadar. Çek, yüzümden de çek, profilimden de çek. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın'' dedi.
Polis, sadece otomobil sürücüsü Doğan K.'yı gözaltına alırken, polis merkezine götürdü. Araç ise çekici ile otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştıAlkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştıAlkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştıAlkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

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