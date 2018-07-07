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Alkollüyken kuyuya düşüp, suda boğulmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir sulama kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda bulunan cesedin, Bekir Yörük'e (32) ait olduğu belirlendi.

Alkollüyken kuyuya düşüp, suda boğulmuş

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir sulama kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda bulunan cesedin, Bekir Yörük'e (32) ait olduğu belirlendi. Bekar ve işsiz Yörük'ün alkolüyken kuyuya düşüp, suda boğulduğu belirlendi.
Korucuk Mahallesi'nden geçen Denizli-Pamukkale Karayolu Laodikya Kavşağı yanındaki su kanalında dün saat 12.00 sıralarında bir vatandaş tarafından ceset bulundu. Su kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda bulunan cesedin çıkarılması için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, itfaiye ekipleri de kuyudaki suyu pompayla boşattı. Suyun boşaltılmasının ardından ceset çıkartıldı. Ölen kişinin üzerinden çıkan cep telefonuna, incelenmek üzere el konuldu. Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri de cesedin bulunduğu bölgede detaylı araştırma yaparken, 2 günlük olduğu değerlendirilen ve yapılan ilk incelemede vücudunda kesici ve ya delici alet yarasına rastlanmayan ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.
Polis, üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan cesedin bekar ve işsiz Bekir Yörük'e ait olduğunu belirledi. Alkollüyken kuyuya düştüğü belirlenen Yörük'ün yapılan otopsisinde, suda boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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Alkollüyken kuyuya düşüp, suda boğulmuşAlkollüyken kuyuya düşüp, suda boğulmuşAlkollüyken kuyuya düşüp, suda boğulmuş

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