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Alman bisikletçinin cenazesi memleketine gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

BİSİKLETİYLE çıktığı dünya turu kapsamında geldiği Kırklareli'de üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Alman uyruklu Födisch Maximilian'ın (27) cenazesi, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak, memleketine götürüldü.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BİSİKLETİYLE çıktığı dünya turu kapsamında geldiği Kırklareli'de üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Alman uyruklu Födisch Maximilian'ın (27) cenazesi, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak, memleketine götürüldü. Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Alman Födisch Maximilian ile Fransız Arnaud Guillaume Bruyas, geçen hafta salı günü, Dereköy Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Bisikletlilerin üzerine Kırklareli- Edirne karayolu üzerinde yıldırım düştü. Olayda Arnaud Guillaume Bruyas yara almadan kurtulurken, ağır yaralanan Födisch Maximilian, kaldırıldığı Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'nde öldü. Olayın ardından Maximilian'ın cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık bir haftadan beri morgda bekletilen cenaze, sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Almanya'nın Edirne Fahri Konsolosu Ercan Dursunoğlu, tarafından alındı. Maximilian'ın cenazesi bugün İstanbul'dan uçakla Almanya'ya gönderilecek. Almanya Fahri Konsolosu Ercan Dursunoğlu, "Maximilian'ın ailesi sağlık sorunları nedeniyle gelemedi. Bu yüzden cenazeyi benim almam için izin belgesi yolladılar. Ben de cenazeyi teslim aldım" dedi. Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve olay nedeniyle uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamayan Fransız Arnaud Guillaume Bruyas, bisikletle seyir halindeyken yağmura yakalandıklarını belirterek, "Maximilian Födisch benden yaklaşık 25 metre ileride bisikletiyle gidiyordu. Bir anda arkadaşımın üzerine alev topu gibi bir şey düştü" demişti.

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