Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

Manavgat Sorgun Mahallesi Avni Akın Caddesinde halı saha karşısında bulunan müstakil tripleks evde tek başına yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Karin Ellen Hitzel isimli Alman vatandaşı kadın, 8 Temmuz tarihinde evinin bahçesinde üzeri kurumuş otlarla kapalı ve ölü halde bulundu. Alman kadının cesedini bularak polise haber veren kadının eski erkek arkadaşı Hasan V. olaydan sonra gözlem altına alınırken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayete kurban gittiği belirlenen Alman kadının katilinin bulunabilmesi için hummalı bir çalışma başlattı.
Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işe Alman kadının oturduğu evin bitişiğindeki evde kalan ve Side’de bulunan bir kuyumcunun çalışanlarının ifadesine başvurarak başladı. Kuyumcu çalışanlarının lojman olarak kullanılan tripleks evde kuyumcu çalışanlarının yanı sıra kuyumcunun inşaatında mermer işi yapan ustaların da kaldığı, bu ustalardan Ş.A.'nın olay gecesi çocuğunun hastalandığını belirterek çalıştığı yerden para alıp Hatay’a gittiği belirlendi. Ş.A. olayın hemen ardından bilet olmamasına rağmen Adana otobüsüne binerek Hatay’a gitmesi ekiplerin dikkatini çekerken, odasında yapılan aramada Alman kadının üzerine örtülen otlara odada da rastlanması ekiplerin şüphelerinin Ş.A.'ya yönelmesine neden oldu.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ş.A.’nın Hatay’a gitmek için gösterdiği bahanenin de yalan olduğunu belirleyince düğmeye bastı. Ş.A. Hatay’dan Antalya’ya dönerek saklandığı Varsak’taki evde yakalandı.
Antalya’dan Manavgat’a getirilen cinayet zanlısı Ş.A.'nın suçunu itiraf ettiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da ikamet eden ve mermer işiyle uğraşan Ş.A, ustası S.Y.’nin teklifi üzerine bir kuyumcuda tadilat işi için Mayıs ayı sonunda Side’ye geldi. Ş.A., tadilat sürecinde kuyumcuya ait Sorgun Mahallesi'ndeki tripleks evde kuyumcu çalışanlarıyla birlikte kalmaya başladı. Bu süreçte bitişik evde oturan Karin Ellen Hitzel isimli Alman kadınla tanışan şahıs sohbet etmeye başladı.
İHA
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