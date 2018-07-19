Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

Manavgat Sorgun Mahallesi Avni Akın Caddesinde halı saha karşısında bulunan müstakil tripleks evde tek başına yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Karin Ellen Hitzel isimli Alman vatandaşı kadın, 8 Temmuz tarihinde evinin bahçesinde üzeri kurumuş otlarla kapalı ve ölü halde bulundu. Alman kadının cesedini bularak polise haber veren kadının eski erkek arkadaşı Hasan V. olaydan sonra gözlem altına alınırken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayete kurban gittiği belirlenen Alman kadının katilinin bulunabilmesi için hummalı bir çalışma başlattı.

POLİS KILI KIRK YARDI

Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işe Alman kadının oturduğu evin bitişiğindeki evde kalan ve Side’de bulunan bir kuyumcunun çalışanlarının ifadesine başvurarak başladı. Kuyumcu çalışanlarının lojman olarak kullanılan tripleks evde kuyumcu çalışanlarının yanı sıra kuyumcunun inşaatında mermer işi yapan ustaların da kaldığı, bu ustalardan Ş.A.'nın olay gecesi çocuğunun hastalandığını belirterek çalıştığı yerden para alıp Hatay’a gittiği belirlendi. Ş.A. olayın hemen ardından bilet olmamasına rağmen Adana otobüsüne binerek Hatay’a gitmesi ekiplerin dikkatini çekerken, odasında yapılan aramada Alman kadının üzerine örtülen otlara odada da rastlanması ekiplerin şüphelerinin Ş.A.'ya yönelmesine neden oldu.