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Alman kadın turist, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman Katharina Kugel (35), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Alman kadın turist, denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman Katharina Kugel (35), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Alanya'da tatil yapan Alman Katharina Kugel, dün gece Damlataş Plajı'na gitti. Kıyafetlerini kıyıda çıkarıp denize giren Katharina Kugel, sabaha karşı çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karaya çıkarılan Katharina Kugel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kugel'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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