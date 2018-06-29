Alman kadın turist, otel odasında ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman turist Stefanie Marianne Genoveva (37) kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Almanya'ndan geçen hafta tatil için Alanya'ya gelen Harnuth Arnold Josef ve kızı Stefanie Marianne Genoveva, Kestel Mahallesi'nde bir otele yerleşti. Bu sabah kızından haber alamayan Harnuth Arnold Josef, odasını kontrol etmek istedi. Saat 09.30 sıralarında odaya giden Josef, kızının yatağında hareketsiz yattığını gördü. Alman turistin durumu haber verdiği otel yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Stefanie Marianne Genoveva'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Babasının verdiği ifadeye göre uzun süredir depresyonda olan Stefanie Marianne Genoveva'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!
Son dakika! Leyla Güven tahliye edildi
CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!
Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi
Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!
Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler
79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi
Sualtında görülmemiş manzara! Tembel ahtapot iş başında
Bu görüntüye tepki yağıyor! Avladığı zürafanın yanına geçip...
Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum