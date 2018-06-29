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Alman kadın turist, otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman turist Stefanie Marianne Genoveva (37) kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman turist Stefanie Marianne Genoveva (37) kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Almanya'ndan geçen hafta tatil için Alanya'ya gelen Harnuth Arnold Josef ve kızı Stefanie Marianne Genoveva, Kestel Mahallesi'nde bir otele yerleşti. Bu sabah kızından haber alamayan Harnuth Arnold Josef, odasını kontrol etmek istedi. Saat 09.30 sıralarında odaya giden Josef, kızının yatağında hareketsiz yattığını gördü. Alman turistin durumu haber verdiği otel yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Stefanie Marianne Genoveva'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Babasının verdiği ifadeye göre uzun süredir depresyonda olan Stefanie Marianne Genoveva'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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