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Alman kadının cinayet şüphelisi adliyede (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 gün önce evinde ölü bulunan Alman Karin Ellen Hitzel'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Şahin Avcı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 gün önce evinde ölü bulunan Alman Karin Ellen Hitzel'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Şahin Avcı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şahin Avcı işlemlerinin ardından Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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