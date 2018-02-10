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Alman polisi baskında bir Türk’ü öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 22:35 | Son Güncelleme

Almanya’nın Wuppertal kentinde 44 yaşındaki bir Türk, Alman polisi tarafından öldürüldü.Wuppertal kenti yerel basınına yansıyan haberlere göre dün öğle saatlerinde Alman polisinin özel birliği tarafından Opphofer Caddesi üzerindeki eve baskın düzenlendi.

Almanya’nın Wuppertal kentinde 44 yaşındaki bir Türk, Alman polisi tarafından öldürüldü.
Wuppertal kenti yerel basınına yansıyan haberlere göre dün öğle saatlerinde Alman polisinin özel birliği tarafından Opphofer Caddesi üzerindeki eve baskın düzenlendi. Baskın sonrası tutuklama kararı olan Hamit Paksoy, polis tarafından öldürüldü. Hatay doğumlu olan Paksoy’un tutuklama kararı ve öldürülme sebebi ile ilgili polis herhangi bir açıklama yapmadı.

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