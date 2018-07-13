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Alman turist otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'ya tatile gelen Alman Peter Randewig (65), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alman turist otel odasında ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya tatile gelen Alman Peter Randewig (65), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan tatil için geldiği Antalya'da otele yerleşen Peter Randewig'in odasına temizlik için giren görevliler, hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Peter Randewig'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Peter Randewig'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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