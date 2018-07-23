Alman yolcunun midesinden 1 kilo 350 gram kokain çıktı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda şüphe üzerinde durdurulan Alman yolcunun midesinde prezervatifler içinde 1 kilo 350 gram kokain çıktı. Venezuela'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Alman yolcu S.A.D. (32) 'nın hareketlerinden şüphelenen polis, inceleme yaptı. S.A.D. polis tarafından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan kontrollerde S.A.D.'nin midesinden 54 prezervatif içinde 1 kilo 350 gram kokain çıktı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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