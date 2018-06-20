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Almanları dolandıran çetenin 7 üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla telefonla aradıkları 511 Alman vatandaşını FETÖ yalanıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Almanları dolandıran çetenin 7 üyesi tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla telefonla aradıkları 511 Alman vatandaşını FETÖ yalanıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Alman polisinin istihbaratı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, FETÖ yalanıyla telefonla dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Almanya'dan Türkiye'ye gelen 3 Alman polisin de katkısıyla, aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf I., Özgür Y., Osman L., Sultan A., Fevzi K., Eshter Daniela D. ve Semih G. tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NASIL DOLANDIRDILAR?
Almanya doğumlu olan ve Almancayı ana dili gibi konuşan şüphelilerin, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla aradıkları yaşlı Almanlara kendilerini Alman polisi gibi tanıttığı, "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutuklamanızı kaldırmamız için bize 12 bin 500 euro vermeniz gerekiyor" diyerek dolandırdığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin bu şekilde 511 Almanı 7 milyon euro dolandırdığı belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Almanları dolandıran çetenin 7 üyesi tutuklandıAlmanları dolandıran çetenin 7 üyesi tutuklandıAlmanları dolandıran çetenin 7 üyesi tutuklandı

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