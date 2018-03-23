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Almanya dışındaki Alman askerlerinin görev süreleri uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:29 | Son Güncelleme

Almanya’nın dışında altı farklı ülkede bulunan 2 bin 600 Alman askerlerinin görev süreleri federal parlamentoda yapılan oylama neticesinde 2019 yılının Mart ayına kadar uzatıldı.

Almanya dışındaki Alman askerlerinin görev süreleri uzatıldı

Almanya’nın dışında altı farklı ülkede bulunan 2 bin 600 Alman askerlerinin görev süreleri federal parlamentoda yapılan oylama neticesinde 2019 yılının Mart ayına kadar uzatıldı. Alman askerleri Mali ve Afganistan’daki görevlerinin yanı sıra Suriye ve Irak’taki terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye de katılıyor. Mali, Afganistan’da terör örgütlerine dönük mücadele veren Alman askerlerinin misyonlarında personel sayısının artırılması ya da coğrafi görev alanının genişletilmesi kararlaştırıldı.
Afganistan Hindu Kush ’ta bulunan Alman karargahındaki 980 olan Alman asker sayısı 1300’e yükseltildi. Kuzey Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşu verilen Koalisyon güçlerine destek maksadıyla kuzey Irak bölgesinde bulunan Alman askerleri Kürt peşmengelere verdiği eğimi ve silah desteğini bundan böyle Irak merkezi hükümetinin güçlerine de verecek ve Irak’ta bulanan Alman asker sayısı arttırılacak. Batı Afrika ülkelerinden Mali’deki Birleşmiş Milletler misyonuna katılan Alman askerlerinin sayısının bin 100’e kadar çıkarılması söz konusu olacak.
İncirlikten ayrılarak Ürdün’de bulunan Alman askerlerinin görev süreleri de uzatıldı ve Tornadolarının keşif uçuşları da devam edecek, Akdeniz ve Güney Sudan’daki Alman askeri sayısı 650 çıkarılacak.

Almanya dışındaki Alman askerlerinin görev süreleri uzatıldı

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