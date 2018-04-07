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Almanya kamyonet saldırısı: En az 3 ölü, 30 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 18:48 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde bir kamyonet sürücüsünün kafelerde oturan kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu en az 3 kişinin öldüğü altısı ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığı açıklandı.Olay, Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde meydana geldi.

Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde bir kamyonet sürücüsünün kafelerde oturan kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu en az 3 kişinin öldüğü altısı ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığı açıklandı.
Olay, Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde meydana geldi. Şehrin tarihi bölümüne mal taşıyan kamyonetlerden olduğu kaydedilen araç sürücüsü kafelerde oturan kalabalığın içine daldı. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğü, altısı ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. İkinci bir saldırı tehlikesine karşı polis olay yerini karadan ve havadan kontrol altına aldı. Saldırıda kullanılan araç bomba imha ekipleri tarafından detaylı incelemeye alındı.
Aracı kullanan şahsın olaydan sonra intihar ettiği belirtildi. Olayı gerçekleştiren şahısla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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