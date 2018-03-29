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Almanya mülteciler için "İade Merkezleri" kuruyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Almanya’ya gelecek mültecilere yıllık üst sınır getiren Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, şimdide mültecileri geri göndermek için "İade Merkezi" kurmak için harekete geçti.Almanya’nın ilk mülteci iade merkezi sonbaharda hizmete girecek.

Almanya mülteciler için "İade Merkezleri" kuruyor

Almanya’ya gelecek mültecilere yıllık üst sınır getiren Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, şimdide mültecileri geri göndermek için "İade Merkezi" kurmak için harekete geçti.
Almanya’nın ilk mülteci iade merkezi sonbaharda hizmete girecek. Bakan Seehofer, iltica işlemlerinin hızla karara bağlanması için kurulmasını düşündüğü iade merkezlerine, mevcut polis teşkilatının iade merkezlerinin model oluşturacağını söyledi. Giessen kentindeki eski ABD üssünün iade merkezine dönüştürüleceği belirtildi.

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