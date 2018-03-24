Almanya’da bıçaklanan mülteci kızın anne ve babası da tutuklandı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde, eşi ve kardeşi tarafından bıçaklanan ve dövülen mülteci kızın anne ve babası da, soruşturma kapsamında tutuklandı.
Almanya’da geçtiğimiz günlerde erkek kardeşi ve dini nikahlı kocası tarafından darp edilerek ve bıçaklanarak öldüresiye dövülen Alaa W adlı 17 yaşındaki kızın anne ve babası, olay sırasında kızlarına yardım etmemekle suçlanıyor.
17 yaşındaki genç kadının, kardeşi Abd Alrahman (20) ve dini nikahlı Suriyeli kocası cinayete teşebbüsten tutuklanmıştı.
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