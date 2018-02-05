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Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 21:50 | Son Güncelleme

Almanya’nın Köln şehrinde bir Türk’e ait iş yerinde yangın çıktı.Almanya’nın Köln şehrinde bir Türk’e ait iş yerinde bu sabah yangın çıktı.

Almanya’nın Köln şehrinde bir Türk’e ait iş yerinde yangın çıktı.
Almanya’nın Köln şehrinde bir Türk’e ait iş yerinde bu sabah yangın çıktı. Köln itfaiyesinin 21 araç ve 65 itfaiye eri ile müdahale ettiği yangın, işletmede büyük hasar meydana getirdi. Bir saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, Köln İtfaiyesi yangında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. İş yerindeki malzemeler ve ürünlerin tamamının ise yandığı gözlendi.
İşletme çalışanları, soruşturmanın devam ettiğini, bu nedenle herhangi bir açıklama yapamayacaklarını belirtti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

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Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı
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Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı
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Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı
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Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı
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Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı
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Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı
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Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı
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