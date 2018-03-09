Almanya’da camiye molotoflu saldırı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Akşemsettin Camii’ne molotof kokteyli saldırı gerçekleştirildi. Polislerin saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.
Württemberg Bölge Başkanı Zeki Şeker, perşembeyi cumaya bağlayan gece, molotoflu bir saldırı gerçekleştirildiğini, camide maddi hasar meydana geldiğini belirtti. Polislerin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
“Müslümanlara ve camilerine karşı şiddetin yoğunluğu endişe verici” diyen İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş ise, “İslamofobik saldırılar önemsiz hale gelmemelidir. Baden-Württemberg hükümeti harekete geçmelidir. Lauffen Cemiyet Başkanı Yaşar Tokmak ve ekibine geçmiş olsun diyoruz ve bu saldırının en kısa zamanda çözülmesini, sebep olan şahısların adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz” dedi.
Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi
Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den kritik Türkiye açıklaması
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum