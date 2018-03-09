Almanya’da camiye molotoflu saldırı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Akşemsettin Camii’ne molotof kokteyli saldırı gerçekleştirildi. Polislerin saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.

Württemberg Bölge Başkanı Zeki Şeker, perşembeyi cumaya bağlayan gece, molotoflu bir saldırı gerçekleştirildiğini, camide maddi hasar meydana geldiğini belirtti. Polislerin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

“Müslümanlara ve camilerine karşı şiddetin yoğunluğu endişe verici” diyen İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş ise, “İslamofobik saldırılar önemsiz hale gelmemelidir. Baden-Württemberg hükümeti harekete geçmelidir. Lauffen Cemiyet Başkanı Yaşar Tokmak ve ekibine geçmiş olsun diyoruz ve bu saldırının en kısa zamanda çözülmesini, sebep olan şahısların adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz” dedi.