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Almanya’da hapishanelerde doluluk oranı sınırda

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Almanya’da hapishanelerde doluluk oranının neredeyse yüzde 100’e ulaşmasıyla Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Bremen ve Hamburg’da büyük zorluklar yaşanıyor.Almanya’da yayınlanan bir rapora göre, Almanya’daki hapishanelerde yer kalmadığı ve personel konusunda da ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi.

Almanya’da hapishanelerde doluluk oranının neredeyse yüzde 100’e ulaşmasıyla Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Bremen ve Hamburg’da büyük zorluklar yaşanıyor.
Almanya’da yayınlanan bir rapora göre, Almanya’daki hapishanelerde yer kalmadığı ve personel konusunda da ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi. Ülkenin 6 eyaletinde hapishanelerin doluluk oranın yüzde 90’ın üzerinde olduğu kaydedildi. Uzmanlar tam doluluk oranının yüzde 85 ile 90 olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni de mahkumlar cinsiyetlerine ve şiddetine göre ayrı ayrı yerleştirilmeleri. Raporda, cezaevi görevlilerine saldırılarda artış olduğu da bildirdi. Örneğin, Kuzey Ren Vestfalya’da, 2016’dan 2017’ye kadar olan dönemde saldırıların sayısı 34’ten 72’ye çıkarak, 2 kat artış gösterdi. Aşağı Saksonya’da 45 ve Rheinland-Pfalz’de 41 saldırı olayı yaşandı.
Yabancı mahkum sayısında artış
Rapora göre, yabancı mahkumların oranı neredeyse tamamen arttı. Yabancı mahkum oranlarında artışta Hamburg yüzde 58 ile birinci sırada yer alıyor. Bu artış, geçen yıl Berlin’de 47, Baden-Württemberg’de 46, Hesse’de 44 ve Bavyera’da yüzde 42 olarak gözlendi. Nüfus bakımından Almanya’nın en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vesfalya (KRV) eyaletinin hapishanelerdeki mahkum sayısı da oldukça fazla. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan raporlarda ise Alman cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sıfatıyla bulunan Türk vatandaşı sayısının 3 binin üzerinde olduğu açıklanmıştı. Alman pasaportuna sahip kaç Türk mahkumun olduğu ise bilinmiyor. Almanya Cezaevi Konfederasyonu Personel Başkanı Rene Müller, Almanya’daki hapishanelerin şu anda tamamen aşırı dolu olduğunu belirtti. Siyasilerde, Alman hapishanelerindeki koşulları iyileştirmek ve daha fazla personel istihdam etmek için çağrıda bulundu.

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